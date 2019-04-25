Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатышина.
Соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.
«Уволить Гнатышина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», - говорится в документе.
Как сообщалось, 28 июля 2015 года президент Петр Порошенко назначил Гнатышина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова.
Напомним, 11 апреля послом Украины в Египте указом президента назначен Евгений Микитенко, ранее занимавший должность посла в Катаре.