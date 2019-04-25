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Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности

Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности
21:46 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украинский президент Петр Порошенко распорядился уволить посла в Молдове, назначенного на эту должность в 2015 году.

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатышина.

Соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Гнатышина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», - говорится в документе.

Как сообщалось, 28 июля 2015 года президент Петр Порошенко назначил Гнатышина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова.

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Напомним, 11 апреля послом Украины в Египте указом президента назначен Евгений Микитенко, ранее занимавший должность посла в Катаре.

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Молдова, Указ, Посол, Петр Порошенко, Президент Украины, Иван Гнатышин.
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