Посол в Молдове указом Порошенко уволен с должности

Новости Украины: Украинский президент Петр Порошенко распорядился уволить посла в Молдове, назначенного на эту должность в 2015 году.

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова Ивана Гнатышина.

Соответствующий указ №168 от 25 апреля 2019 года обнародован на сайте главы государства.

«Уволить Гнатышина Ивана Николаевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Молдова», - говорится в документе.

Как сообщалось, 28 июля 2015 года президент Петр Порошенко назначил Гнатышина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова.

Напомним, 11 апреля послом Украины в Египте указом президента назначен Евгений Микитенко, ранее занимавший должность посла в Катаре.