Итальянец вызвал панику, пытаясь выйти из самолета на высоте 9000 метров

Новости мира: Почему пассажир пытался выйти из самолета, когда тот находился в небе, неизвестно.

Один из пассажиров авиакомпании EasyJet вызвал панику на борту самолета, пытаясь открыть дверь на высоте 9000 метров. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Инцидент произошел, когда самолет, следовавший из лондонского аэропорта "Гатвик", начал снижение в аэропорту Пизы.

Сообщается, что сначала один из пассажиров воспользовался туалетом, а потом начал толкать дверь одного из аварийных выходов, чем не на шутку перепугал других пассажиров. Люди начали кричать и плакать.

Мужчину удалось успокоить общими усилиями экипажа и пассажиров. После приземления в аэропорту Пизы нарушителя ждала полиция.

Задержанный оказался уроженцем Сиены. Почему он пытался выйти из самолета, когда тот находился в небе, неизвестно.