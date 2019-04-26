Венгрия и Словакия совместно готовятся к риску прекращения поставки газа через Украину

Новости мира: Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия готовятся к случаю, если газ перестанет поступать через Украину.

Венгрия и Словакия готовятся к совместным действиям на случай, если газ перестанет поступать через Украину с января 2020 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"На данный момент между Украиной и Россией не существует соглашения о транзите газа на период, начинающийся с 1 января 2020 года, и, соответственно, может легко сложиться ситуация, когда поставки природного газа из России не будут поступать в Венгрию или Словакию, и это то, к чему мы должны готовиться", - заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после переговоров со словацким министром экономики Петером Жигой.

Сийярто сказал, что он и Жига согласились готовиться к этому риску вместе. Он упомянул о возможности создания южного газотранспортного пути через расширение газопровода "Турецкий поток" на территории Сербии и Болгарии.

"Это, кроме поставки газа Венгрии, также позволит поставку газа в Словакию через венгерско-словацкий газовый интерконнектор", - говорится в сообщении.

Сийярто подчеркнул: "Доказано, что правильным решением было построить интерконнектор, соединяющий венгерские и словацкие газопроводные сети".

По его словам, в сентябре будет создана рабочая группа с участием всех венгерских и словацких поставщиков газа, транспортеров и торговцев для обеспечения поставок природного газа обеим странам даже в случае негативного сценария.

Министр, однако, отметил, что ранее он договорился с генеральным директором "Газпрома" Алексеем Миллером о том, что доля количества российского газа, необходимого в следующем году, которая должна поступить через Украину, будет принята Венгрией авансом через Австрию уже в этом году и находиться в ее хранилищах. "Однако это только возможное решение на следующий год", - отметил он.