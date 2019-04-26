Около 10% граждан ЕС отдадут голос за популистов и правых

Новости мира: Жители Европейского Союза на выборах в Европарламент готовы отдавать голоса за правых и популистов, чтобы таким образом проголосовать против основных партий.

На предстоящих выборах в Европарламент каждый 10-й гражданин ЕС намерен отдать свой голос за крайне правых или правых популистов, отмечает немецкий Фонд Бертельсманна, ссылаясь на результаты собственного исследования.

Эксперты провели опрос, согласно которому большинство граждан ЕС будут голосовать против определенных партий, а не в поддержку конкретной политической силы.

Подобное «голосование против» может привести к доминированию крайне правых политических движений, затруднив формирование коалиции в парламенте.

Отмечается, что 68% европейцев намерены участвовать в выборах в Европейский парламент, а в Германии явна на выборах ожидается в количестве 73%.

Эксперты установили, что поклонники евроскептических партий более сплоченные, чем центристских, и выражают определенную антиевропейскую позицию.

В среднем только 6,3% избирателей положительно относятся к одной партии, однако 49% имеют отрицательную партийную идентичность, отвергая одну или несколько политических сил.

В фонде отмечают, что избиратели, поддерживавшие ранее основные силы, разочаровались в них и готовы отдавать голоса за партии популистов.

Ранее сообщалось, независимый депутат Европарламента от Польши Добромир Сошнеж начал рекламную кампанию, в которой освещается его миссия в следующем парламенте по борьбе против сторонниц феминизма «в защиту настоящих женщин».