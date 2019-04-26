Новости мира: Румынская компания Transgaz подписала все необходимые работы контракты для начала строительства газопровода Унгены-Кишинев.

Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Павел Филип заявил, что строительство газопровода Унгены-Кишинев начнется 2 мая. Об этом сообщает "Европейская правда".

Филип заявил, что румынская компания Transgaz подписала все необходимые для начала работы контракты.

"Мы делаем еще один шаг навстречу энергетической безопасности Молдовы. Это означает, что наша страна сможет самостоятельно принимать решения на благо граждан, без риска, потому что у нас будет альтернативный источник природного газа", - написал он в своем Facebook.

Руководство румынской компании Transgaz заявляло, что газопровод сдадут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Согласно контракту, румынский подрядчик обязан сдать комплекс в эксплуатацию до 20 февраля 2020 года.

Нынешнее соглашение с "Газпромом" на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 км, по нему можно будет импортировать 1,5 млрд кубометров газа, что полностью покрывает потребности Молдовы без Приднестровья.