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В Лондоне появилось новое граффити, автором которого считают Бэнкси

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В Лондоне появилось новое граффити, автором которого считают Бэнкси
10:03 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Возле Мраморной арки в Лондоне появилось граффити в поддержку активистов по борьбе с изменением климата, предположительно, автором является Бэнкси.

В Лондоне вблизи Мраморной арки в пятницу, 26 апреля, появилось в поддержку протестов активистов природоохранной организации Extinction Rebellion. Некоторые местные СМИ считают, что авторство рисунка принадлежит известному британскому уличному художнику Бэнкси, однако сам художник пока не подтвердил своего авторства.

Отмечается, что граффити появилось на высоком бордюре в северо-восточной части Гайд-парка, где до этого завершился 11-дневный протест с активистов, которые требовали усиления действий властей Британии в борьбе с климатическими изменениями на планете.

На фото граффити можно увидеть, что автор изобразил ребенка, в руках которого находится игрушечная лопатка, воткнутая в горсть земли, откуда появился росток с зелеными листьями. Возле изображения ребенка также есть надпись, которая гласит так: "С этого момента завершается отчаяние и начинается тактика".

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Можно заметить, что стилистика граффити напоминает произведения Бэнкси, хотя сам художник пока не подтвердил своего авторства.  Ранее сообщалось,  в Лондоне во время проведения протестов были задержаны более 700 активистов по борьбе с изменениями климата. Участники протестов пытались заставить правительство сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году.

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Лондон, Бэнкси, Граффити, Протесты активистов, Борьба с изменением климата.
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