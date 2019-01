"Гаражное" граффити Бэнкси продали за более чем $130 тысяч

Одно из последних произведений таинственного уличного художника Бэнкси – граффити "С праздниками" в уэльском городе Порт-Толбот – продали за крупную сумму.

Известно, что сделку произел сталелитейщик из Уэльса Ян Льюис, который является владельцем гаража, на котором и изображена работа Бэнкси.

Покупателем оказался эксперт по творчеству Бэнкси Джон Бэндлер. Примечательно, что это уже не первая работа художника в его коллекции.

"It belongs here - not in a West End gallery"

An art dealer who has agreed a six-figure sum for Port Talbot's Banksy has vowed to keep it in the town to help boost tourism - but refused to say exactly how much he's paid for it https://t.co/KjBOV8nHSo pic.twitter.com/B0HbkxXiWk

— ITV Wales News (@ITVWales) 18 января 2019 г.