"Гаражное" граффити Бэнкси продали за более чем $130 тысяч

Новости мира: Граффити уличного художника Бэнкси "С праздниками" в британском городе Порт-Талбот продали почти за 130 тысяч долларов.

Одно из последних произведений таинственного уличного художника Бэнкси – граффити "С праздниками" в уэльском городе Порт-Толбот – продали за крупную сумму.

Известно, что сделку произел сталелитейщик из Уэльса Ян Льюис, который является владельцем гаража, на котором и изображена работа Бэнкси.

Покупателем оказался эксперт по творчеству Бэнкси Джон Бэндлер. Примечательно, что это уже не первая работа художника в его коллекции.

"It belongs here - not in a West End gallery" An art dealer who has agreed a six-figure sum for Port Talbot's Banksy has vowed to keep it in the town to help boost tourism - but refused to say exactly how much he's paid for it https://t.co/KjBOV8nHSo pic.twitter.com/B0HbkxXiWk — ITV Wales News (@ITVWales) 18 января 2019 г.

Сообщается, что только за последний месяц гараж Яна Льюиса посетило около 20 тысяч человек. В связи с таким ажиотажем возле гаража установили забор и круглосуточную охрану, чтобы защитить работу от вандалов.

По словам Льюиса, после продажи граффити он чувствует облегчение, так как теперь ему не придется беспокоиться о сохранности произведения искусства.

Напомним, граффити "С праздниками" появилось в Порт-Толботе в декабре 2018 года. На нем изображен мальчик, который якобы ловит языком снежинки. Но, если взглянуть на вторую часть рисунка,которая нарисована на другой стороне, становится понятно, что это не снег, а пепел из горящего мусорника. Планируется, что в ближайшие два-три года работа Бэнкси останется на своем изначальном месте, а затем ее планируют переместить в центр Порт-Толбота.