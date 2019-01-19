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"Гаражное" граффити Бэнкси продали за более чем $130 тысяч

&quot;Гаражное&quot; граффити Бэнкси продали за более чем $130 тысяч
10:58 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Граффити уличного художника Бэнкси "С праздниками" в британском городе Порт-Талбот продали почти за 130 тысяч долларов.

Одно из последних произведений таинственного уличного художника Бэнкси – граффити "С праздниками" в уэльском городе Порт-Толбот – продали за крупную сумму.

Известно, что сделку произел сталелитейщик из Уэльса Ян Льюис, который является владельцем гаража, на котором и изображена работа Бэнкси.

Покупателем оказался эксперт по творчеству Бэнкси Джон Бэндлер. Примечательно, что это уже не первая работа художника в его коллекции.

Сообщается, что только за последний месяц гараж Яна Льюиса посетило около 20 тысяч человек. В связи с таким ажиотажем возле гаража установили забор и круглосуточную охрану, чтобы защитить работу от вандалов.

По словам Льюиса, после продажи граффити он чувствует облегчение, так как теперь ему не придется беспокоиться о сохранности произведения искусства.

Напомним, граффити "С праздниками" появилось в Порт-Толботе в декабре 2018 года. На нем изображен мальчик, который якобы ловит языком снежинки. Но, если взглянуть на вторую часть рисунка,которая нарисована на другой стороне, становится понятно, что это не снег, а пепел из горящего мусорника. Планируется, что в ближайшие два-три года работа Бэнкси останется на своем изначальном месте, а затем ее планируют переместить в центр Порт-Толбота.

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Гараж, Бэнкси, Граффити, Продали, Порт Талбот, С праздниками.
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