Гутерриш сделал заявление после атаки на синагогу в Калифорнии

Новости мира: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о глубокой обеспокоенности из-за атаки на синагогу в Калифорнии и призвал мир объединиться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир объединится против антисемитизма и ненависти после стрельбы в синагоге Калифорнии. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я глубоко обеспокоен атакой на синагогу в Калифонии в субботу во время Пасхальной службы. Мы должны стоять вместе против антисемитизма и всех форм ненависти", - написал Гутерриш.

Он также выразил соболезнования родным погибших и еврейской общине по всему миру.

Как сообщалось, в субботу в США по меньшей мере один человек умер от огнестрельных ран, еще трое ранены в результате вооруженного нападения на синагогу в американском штате Калифорния. Перед нападением преступник написал антисемитское письмо.