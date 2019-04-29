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Арестованные лидеры Каталонии прошли в испанский парламент

Арестованные лидеры Каталонии прошли в испанский парламент
10:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На досрочных парламентских выборах в Испании добились победы участвовавшие в них пять арестованных лидеров движения за независимость Каталонии.

Получил депутатский мандат и бывший заместитель главы Каталонии Ориэл Жункерас, сообщает DW со ссылкой на сайт партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), от которой он выдвигался в Конгресс депутатов - нижнюю палату испанского парламента.

Помимо Жункераса, депутатский мандат в Сенат - верхнюю палату испанского парламента получил бывший министр иностранных дел Каталонии Рауль Ромева, также выдвигавшийся от ERC.

Кроме того, депутатские мандаты получили Жорди Турулл, Жорди Санчес и и Жозеп Рулл, выдвигавшиеся от сепаратистского блока "Вместе за Каталонию", возглавляемого экс-главой Каталонии Карлесом Пучдемоном.

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В Мадриде Жункерас и другие лидеры каталонских сепаратистов обвиняются в организации нелегального референдума за независимость Каталонии в 2017 году, после проведения которого Пучдемон объявил независимость Каталонии. Главному обвиняемому Жункерасу грозит лишение свободы на срок до 25 лет по обвинению в мятеже и нецелевой растрате бюджетных средств. Он обвиняет суд в предвзятости и называет процесс политическим.

Всего в мадридском процессе обвиняются двенадцать каталонских сепаратистов. Карлес Пучдемон скрывается в Бельгии.

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Испания, Каталония, Выборы в Испании, Ориэл Жункерас.
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