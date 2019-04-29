Париж и Берлин хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Новости мира: Президент Франции и канцлер Германии заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах, сообщает AFP.

Представителей Сербии и Косово хотят вернуть за стол переговоров во время регионального саммита, который состоится 29 апреля в Берлине.

"Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово",– заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

Такая инициатива возникла из-за приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.