Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Украина увеличивает расходы на оборону
Украина увеличивает расходы на оборону
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Определился победитель футзальной Лиги чемпионов
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)
Вышел тизер 4 серии 8 сезона "Игры престолов" (Видео)

Париж и Берлин хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Париж и Берлин хотят возобновить переговоры Сербии и Косово
12:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Фейсбук

Новости мира: Президент Франции и канцлер Германии заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Президент Франции Эманнуэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о намерении возобновить переговоры Сербии и Косово на саммите в Берлине.

Меркель и Макрон надеются возобновить диалог по одному из самых острых конфликтов на Балканах, сообщает AFP.

Представителей Сербии и Косово хотят вернуть за стол переговоров во время регионального саммита, который состоится 29 апреля в Берлине.

"Встреча будет посвящена "стабильности в регионе, с особым акцентом на поиск способа восстановления диалога между Сербией и Косово",– заявил президент Франции на брифинге накануне саммита.

Премьер Сербии назвала условие для начала переговоров с Косово

Такая инициатива возникла из-за приостановки переговоров между Белградом и Приштиной под руководством Евросоюза в прошлом году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, Ангела Меркель, Париж, Берлин, Косово, Эманнуэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Иран пригрозил заблокировать поставки нефти из Персидского залива
Иран пригрозил блокадой поставок нефти
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь