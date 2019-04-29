Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт

Новости мира: Во Франции 26 апреля были арестованы несколько человек по подозрению в совершении акта насилия против сил безопасности.

Во Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

Подозреваемые были задержаны в рамках предварительного расследования, начатого 1 февраля парижской прокуратурой против лидера группы, планирующей преступный заговор.

Четверых задержанных поместили под стражу в Главном управлении внутренней безопасности в городе Леваллуа-Перре, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Согласно источнику в полиции, они занимались доставкой оружия.

Один из них, несовершеннолетний, уже был осужден за террористический преступный сговор. Арестованный в феврале 2017 года, в возрасте 15 лет, когда пытался поехать в Сирию, он был приговорен к трем годам тюрьмы, в том числе к двум годам условно с испытательным сроком.