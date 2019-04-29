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Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт

Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Во Франции 26 апреля были арестованы несколько человек по подозрению в совершении акта насилия против сил безопасности.

Во Франции предотвратили теракт против сотрудников сил безопасности, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Отмечается, что готовилось "жестокое нападение", однако никаких подробностей не приводится.

Подозреваемые были задержаны в рамках предварительного расследования, начатого 1 февраля парижской прокуратурой против лидера группы, планирующей преступный заговор.

Четверых задержанных поместили под стражу в Главном управлении внутренней безопасности в городе Леваллуа-Перре, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Согласно источнику в полиции, они занимались доставкой оружия.

60% французов уверены, что их страна находится в состоянии войны с терроризмом

Один из них, несовершеннолетний, уже был осужден за террористический преступный сговор. Арестованный в феврале 2017 года, в возрасте 15 лет, когда пытался поехать в Сирию, он был приговорен к трем годам тюрьмы, в том числе к двум годам условно с испытательным сроком.

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Теракт, Париж, Франция, Леваллуа-Перре.
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