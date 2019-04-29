Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных Балкан

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели 29 апреля "мини-саммит" стран Западных Балкан.

Германия и Франция чувствуют общую ответственность за судьбу Западных Балкан, за развитие и стабильность в регионе, поэтому лидеры двух стран созвали в понедельник "мини-саммит" стран Западных Балкан. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного заявления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине перед началом саммита.

"Мы организовали эту совместную инициативу, поскольку мы с европейской перспективы чувствуем себя обязанными странам Западных Балкан ... Германия и Франция чувствуют общую ответственность за развитие (региона)", - сказала Меркель.

В то же время она подчеркнула, что в ходе нынешней встречи речь не будет идти о перспективах членства этих стран в ЕС и начала переговоров относительно этого (для этого есть отдельный формат). В то же время лидеры шести стран региона - Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении, Северной Македонии и Албании - вместе с Меркелем и Макроном, а также верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности обсудят ситуацию с точки зрения различных сторон и подумают, в каких «моментах» нужен дополнительный импульс для дальнейшего развития.

"Это в наших общих европейских интересах, чтобы в регионе продолжалось положительное развитие", - сказала канцлер.

В частности, Европа заинтересована в ослаблении напряжения между Сербией и Косово. Эта тема станет одной из главных в ходе встречи. Отношения между этими двумя сторонами во многом движутся не в правильном направлении, считает глава немецкого правительства.

Меркель в свою очередь отметила шаги в деле Республики Северная Македония, как развитие, которое дает надежду на то, что и многолетние конфликты могут быть решены. По итогам неформальной встречи, которую Меркель видит как открытую честную дискуссию, не предвидится принятие каких-либо документов.