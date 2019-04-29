Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порошенко заявил о намерении отправиться в ВСУ 6 мая
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Порту - победитель Юношеской лиги УЕФА 2019
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы
Невероятные 8 лет: Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились снимками со свадьбы

Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных Балкан

Меркель: Германия и Франция чувствуют ответственность за судьбу Западных Балкан
22:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели 29 апреля "мини-саммит" стран Западных Балкан.

Германия и Франция чувствуют общую ответственность за судьбу Западных Балкан, за развитие и стабильность в регионе, поэтому лидеры двух стран созвали в понедельник "мини-саммит" стран Западных Балкан. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного заявления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине перед началом саммита.

"Мы организовали эту совместную инициативу, поскольку мы с европейской перспективы чувствуем себя обязанными странам Западных Балкан ... Германия и Франция чувствуют общую ответственность за развитие (региона)", - сказала Меркель.

В то же время она подчеркнула, что в ходе нынешней встречи речь не будет идти о перспективах членства этих стран в ЕС и начала переговоров относительно этого (для этого есть отдельный формат). В то же время лидеры шести стран региона - Боснии и Герцеговины, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении, Северной Македонии и Албании - вместе с Меркелем и Макроном, а также верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности обсудят ситуацию с точки зрения различных сторон и подумают, в каких «моментах» нужен дополнительный импульс для дальнейшего развития.

"Это в наших общих европейских интересах, чтобы в регионе продолжалось положительное развитие", - сказала канцлер.

В частности, Европа заинтересована в ослаблении напряжения между Сербией и Косово. Эта тема станет одной из главных в ходе встречи. Отношения между этими двумя сторонами во многом движутся не в правильном направлении, считает глава немецкого правительства.

Париж и Берлин хотят возобновить переговоры Сербии и Косово

Меркель в свою очередь отметила шаги в деле Республики Северная Македония, как развитие, которое дает надежду на то, что и многолетние конфликты могут быть решены. По итогам неформальной встречи, которую Меркель видит как открытую честную дискуссию, не предвидится принятие каких-либо документов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Франция, Мини-саммит, Эмманюэль Макрон, Страны Западных Балкан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
В России начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь