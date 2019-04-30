Тысячи жителей Чехии вышли на акции протеста с требованием независимого правосудия

Новости мира: Чехи вышли на улицы, требуя независимой системы правосудия.

Тысячи чехов в Праге и других городах вышли на улицы с протестом против действий премьер-министра Андрея Бабиша и в поддержку независимой системы правосудия.

Об этом сообщает DW.

"Поводом для демонстраций стала запланированная на вторник, 30 апреля, смена министра юстиции Чехии, проводимая на фоне расследования прокуратуры в отношении главы чешского правительства Бабиша", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что политика обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий ЕС. Речь идет о сумме в 1,6 млн евро, выделенных Евросоюзом на постройку рекреационного комплекса "Гнездо аиста" под Прагой и полученных в итоге компаниями, которые, по информации немецкой газеты Die Zeit, являются частью "империи фирм" Бабиша.

Отмечается, что в Праге демонстранты прошли маршем по центру, выкрикивая "Мы не слепы!" и требуя независимого судебного разбирательства по данному делу.

Планируется, что новым министром юстиции будет назначена 71-летняя Мари Бенешова из Чешской партии социал-демократов. Она считается доверенным лицом президента Чехии Милоша Земана, замечает DW.