Поляки устроили флешмоб против цензуры в Национальном музее

Новости мира: Жители и художники Польши устроили протест из-за изъятия из экспозиции работ Натальи LL "Потребительское искусство" 1972 года и "Появление Лу Саломе" Катажины Козыры.

Художники из Польши и пользователи социальных сетей публикуют фотографии с бананами в знак протеста против изъятия из экспозиции Национального музея в Варшаве работы, на которой девушка поедает этот фрукт.

Отмечается, что работы Натальи LL "Потребительское искусство" 1972 года и "Появление Лу Саломе" Катажины Козыры с 2005 года убрали из галереи искусства 20-го и 21-го века в Национальном музее в Варшаве 26 апреля. Однако, уже в понедельник, 29 апреля, директор Национального музея решил вернуть в экспозиции работы художниц.

В частности, работа художницы Натальи LL "Потребительское искусство" состоит из фотографий и видео, на которых изображена молодая блондинка, которая эротическим образом ест банан. Такой и была задумка автора.

Известно, что директор музея Ежи Мизелек объяснил, что принял решение изъять картины в связи с тем, что речь идет о Национальном музее, где по его мнению, не следует явно демонстрировать искусство с гендерной тематикой. Кроме того, некоторые учительницы, проводившие лекции в музее жаловались, что подобные работы "развращают молодежь".

Решение об изъятии и экспозиции картин вызвало возмущение среди художников, а также пользователей сетей. В поддержку, они стали массово распространять видео и фотографии звезд и рядовых поляков с бананами. К примеру, в социальной сети Facebook организовали две акции "Поедание бананов перед Национальным музеем" и "Национальное поедание бананов", заинтересованность к которым проявили тысячи людей.

Директор музея Ежи Мизилек отметил, что Миссия Национального музея в Варшаве состоит в том, чтобы представить различные художественные направления и позиции, что в условиях очень ограниченной площади экспозиции означает, что должны состояться творческие изменения, а определенные произведения должны вернуться в фонды, чтобы уступить место другим. В связи с этим, он решил вернуть данные работы в экспозицию.