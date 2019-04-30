Скачать
Вторник, 30.04.2019
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Доклад: Число политзаключенных в России превысило 230 человек
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС, гражданство от Путина, видеообращение лидера ИГИЛ
Итоги 29 апреля: Пожар на АЭС и гражданство от Путина
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Уайт рассказал о перспективах Усика в хэвивейте
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Поляки устроили флешмоб против цензуры в Национальном музее

Поляки устроили флешмоб против цензуры в Национальном музее
10:47 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Жители и художники Польши устроили протест из-за изъятия из экспозиции работ Натальи LL "Потребительское искусство" 1972 года и "Появление Лу Саломе" Катажины Козыры.

Художники из Польши и пользователи социальных сетей публикуют фотографии с бананами в знак протеста против изъятия из экспозиции Национального музея в Варшаве работы, на которой девушка поедает этот фрукт.

Отмечается, что работы Натальи LL "Потребительское искусство" 1972 года и "Появление Лу Саломе" Катажины Козыры с 2005 года убрали из галереи искусства 20-го и 21-го века в Национальном музее в Варшаве 26 апреля. Однако, уже в понедельник, 29 апреля, директор Национального музея решил вернуть в экспозиции работы художниц.

В частности, работа художницы Натальи LL "Потребительское искусство"  состоит из фотографий и видео, на которых изображена молодая блондинка, которая эротическим образом ест банан. Такой и была задумка автора.

Известно, что директор  музея Ежи Мизелек объяснил, что принял решение изъять картины в связи с тем, что речь идет о Национальном музее, где по его мнению, не следует явно демонстрировать искусство с гендерной тематикой. Кроме того, некоторые учительницы, проводившие лекции в музее жаловались, что  подобные работы "развращают молодежь".

Решение об изъятии и экспозиции картин вызвало возмущение среди художников, а также пользователей сетей. В поддержку, они стали массово распространять видео и фотографии звезд и рядовых поляков с бананами. К примеру, в социальной сети  Facebook организовали две акции "Поедание бананов перед Национальным музеем" и "Национальное поедание бананов", заинтересованность к которым проявили тысячи людей. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sztuka została wymyślona właśnie po to, aby naruszać granice, eksperymentować, budzić. Grzeczna sztuka staje się kiczem. Dworskim popierdywaniem. #kubawojewodzki #nieautoryzowanaautobiografia #banan

Публикация от Kuba Wojewodzki (@kuba_wojewodzki_official)

 

Тысячи жителей Чехии вышли на акции протеста с требованием независимого правосудия

Директор музея Ежи Мизилек отметил, что Миссия Национального музея в Варшаве состоит в том, чтобы представить различные художественные направления и позиции, что в условиях очень ограниченной площади экспозиции означает, что должны состояться творческие изменения, а определенные произведения должны вернуться в фонды, чтобы уступить место другим. В связи с этим, он решил вернуть данные работы в экспозицию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Фото, Национальный музей в Варшаве, Изъятие картин из экспозиции, Потребительское искусство, Наталья LL, Появление Лу Саломе Катажины Козыры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
03 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В США предотвратили крупный теракт
В США предотвратили крупный теракт
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Рецепт дня: лапша со свининой и овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь