Земан одобрил скандальную кандидатуру министра юстиции Чехии

Новости мира: В Чехии назначили нового министра юстиции, несмотря на протесты в стране против ее кандидатуры.

Президент Чехии Милош Земан согласился на назначение нового министра юстиции Мари Бенешовой, несмотря на массовые протесты против ее кандидатуры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Накануне тысячи чехов вышли на улицы Праги и других городов, чтобы протестовать против назначения Бенешовой, которая, по их мнению, может поставить под угрозу правовую систему.

Бенешова считается соратницей премьер-министра Андрея Бабиша против которого открыто дело о мошенничестве с использованием средств Европейского Союза.

Бабиш отрицает правонарушения, а Земан неоднократно критиковал обвинения. Министр юстиции имеет значительный контроль над обвинением.

Бенешова была депутатом парламента и проголосовала против просьбы полиции лишить Бабиша иммунитета для расследования. Протестующие и оппозиция говорят, что она может попытаться повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.