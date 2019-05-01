Австрия снижает налоги для своих граждан

Новости мира: По плану правительства страны, налоговая нагрузка на австрийцев с 2022 года сократится на 8,3 млрд евро.

Это предполагает масштабная налоговая реформа, презентованная правительством Австрии.

"Реформа предполагает новое перераспределение от государства к гражданам и бизнесу. С наступлением 2022 года австрийцы будут освобождены от налогов на общую сумму 8,3 млрд евро в год", - заявил министр финансов страны Хартвиг Легер.

Уже вступили в силу "семейный бонус плюс", уменьшение страховых взносов на случай безработицы и сокращение НДС в сфере туризма. Начиная с 2020 года будут поэтапно воплощаться дополнительные меры, в частности для малообеспеченных.

В следующем году предполагается уменьшение взносов на социальное обеспечение, а также меры по сокращению бюрократии.

С 2021-го начнется первый этап уменьшение налога с зарплаты и подоходного налога за счет снижения первой ставки с 25% до 20%. На втором этапе уменьшение будет касаться второй и третьей налоговых ставок с 35% до 30% и с 42% до 40% соответственно.

При этом, как уверяют в минфине Австрии, реформа не предусматривает введения новых налогов.