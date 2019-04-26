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Австрия разделяет заявление ЕС о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Австрия разделяет заявление ЕС о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
06:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Австрия поддержала ЕС по поводу указа Путина паспортизации жителей Донбасса

Австрия полностью разделяет заявление Евросоюза по поводу решения Кремля выдавать российские паспорта в оккупированном Донбассе, что расценивается как намерение России к дальнейшей дестабилизации Украины и эскалации конфликта.

Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщили в четверг в Федеральной канцелярии Австрии.

"Мы поддерживаем заявление, которая была сегодня опубликована Службой внешних действий ЕС", - заявили в офисе федерального канцлера Себастиана Курца на просьбу прокомментировать решение Кремля по "паспортизации" оккупированного Донбасса, предоставив ссылку на соответствующее заявление.

Как известно, в четверг Служба внешних действий ЕС опубликовала заявление, в котором говорилось о том, что решение президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "является еще одной атакой России на суверенитет Украины".

"Время для такого решения сразу после президентских выборов в Украине, которые продемонстрировали мощную преданность Украины демократии и верховенству права, свидетельствует о намерении России к дальнейшей дестабилизации Украины и эскалации конфликта”, - отмечалось в заявлении.

В ЕС заявили об ожиданиях, что Россия воздержится от действий, которые противоречат Минским договоренностям и затрудняют полную реинтеграцию регионов, которые не контролируются правительством, в Украину. “Европейский Союз остается нерушимым в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорилось в документе.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении процедуры получения российских паспортов жителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина и много демократических стран мира осудили это решение Кремля.

Также 25 апреля состоялось заседание Совета безопасности ООН, посвященное этому вопросу.

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ЕС, Россия, Австрия, РФ, Паспорт, Указ, ОРДЛО.
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