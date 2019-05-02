Преемница Меркель выступила в защиту "Северного Потока - 2"

Новости мира: Глава партии власти Германии подтвердила поддержку "Северного потока-2".

Руководительница немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в защиту "Северного потока-2", одновременно отметив, что понимает озабоченность соседних стран по этому газопроводу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на украинскую службу Deutsche Welle.

По словам Крамп-Карренбауэр в интервью агентству dpa, обнародованном в четверг, 2 мая, ХДС "всегда заявлял, что поддерживает этот проект, независимо от того, лежит ли у нас к нему душа".

Роль природного газа в Германии в качестве альтернативного источника энергии будет расти, учитывая намерения страны в ближайшие годы полностью отказаться от использования угля и атомной энергии, указала Крамп-Карренбауэр.

В то же время она отметила, что понимает озабоченность по поводу газопровода со стороны соседних с Германией восточноевропейских стран, в частности Украины и Польши. Крамп-Карренбауэр отметила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "очень активно борется за то, чтобы урегулировать гарантии безопасности для Украины".

Комментируя критическую по российско-германскому энергетическому проекту риторику общего кандидата от блока ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Европарламент Манфреда Вебера, Крамп-Карренбауэр заявила, что считает его позицию "нормальной".

В апреле Вебер в интервью польской газете The Polska Times заявил, что, если его изберут председателем Еврокомиссии, он сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода. При этом политик выразил уверенность в том, что этот проект - "не в интересах Евросоюза", поскольку он усилит зависимость ЕС от российского сырья.