В Брюсселе советники Зеленского пообщались с послами ЕС

Новости мира: Советники Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе выступили перед послами Евросоюза.

Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка уже посетили Брюссель, где выступили перед послами Европейского Союза.

Об этом в четверг в своем микроблоге на Твиттере написала заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и политики расширения Европейской комиссии Катарина Матернова (Katarina Mathernova).

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности", - написала она.