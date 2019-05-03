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На западе Германии обезвреживают бомбу

На западе Германии обезвреживают бомбу
06:02 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В Германии нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

В западногерманском городе Бохум в четверг вечером должны обезвредить авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Westfalische Rundschau.

"Саперная служба подтвердила находку британской 250-килограммовой бомбы, оставшейся со Второй мировой войны на Бергманштрассе. Она имеет долговременный кислотный детонатор и должна быть обезврежена еще в четверг", - говорится в сообщении.

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Радиус эвакуации вокруг места контролируемого взрыва бомбы достигает 600 метров. Это касается около 1800 жителей и различных компаний. Даже воздушное пространство над Бохумом закрыто. Немецкий Красный Крест создал центр по уходу за детьми в приходской зале.

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Германия, Бомба, Вторая мировая, Обезвреживание.
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