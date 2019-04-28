Во Львове аноним "заминировал" сразу семь храмов

Новости Украины: Во Львове эвакуировали прихожан из семи храмов в центральной части города из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 28 апреля, около 15.30, на электронный ящик полиции поступило сообщение от анонима о том, что заминировано семь храмов во Львове.

Правоохранители обследовали церковь святого Андрея Первозванного, храм Преображения Господня, церковь Святой Троицы, храм Святого Андрея и Иосафата, церковь святого Андрея, церковь святых апостолов Петра и Павла и гарнизонную церковь святых апостолов Петра и Павла.

Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Полицейские устанавливают личность анонима, предоставившего ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства. В полиции не сообщают, сколько человек были эвакуированы из храмов на время обследования.

Как сообщалось, в Киева на Позняках в одной из квартир многоэтажного дома 44-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 38-летняя сожительница.