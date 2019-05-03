Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

СМИ: Саммит лидеров Европейского Союза состоится после выборов в ЕП

СМИ: Саммит лидеров Европейского Союза состоится после выборов в ЕП
14:35 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Лидеры ЕС проведут саммит через два дня после выборов в Европарламент

Лидеры стран Евросоюза встретятся на саммите в Брюсселе 28 мая, через два дня после выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, встреча, аналогичная той, которая состоялась после предыдущего голосования в 2014 году, дала бы лидерам возможность обсудить свои предпочтения в отношении того, кто станет преемником Жан-Клода Юнкера на посту президента Европейской комиссии. Официально дата саммита еще не объявлялась.

Европарламент, который соберется 2 июля, подталкивает национальных лидеров к выдвижению преемника Юнкера из числа ведущих кандидатов победивших партий. Но многие национальные лидеры неохотно принимают такую процедуру.

Команда Зеленского в Брюсселе провела встеру с послами ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о планах проведения специального саммита в следующий четверг. Официально назначить руководителя Комиссии должны на саммите в Брюсселе 20-21 июня. Затем кандидат должен был получить одобрение Европейского парламента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Саммит, Европарламент, Выборы в ЕП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь