СМИ: Саммит лидеров Европейского Союза состоится после выборов в ЕП

Новости мира: Лидеры ЕС проведут саммит через два дня после выборов в Европарламент

Лидеры стран Евросоюза встретятся на саммите в Брюсселе 28 мая, через два дня после выборов в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, встреча, аналогичная той, которая состоялась после предыдущего голосования в 2014 году, дала бы лидерам возможность обсудить свои предпочтения в отношении того, кто станет преемником Жан-Клода Юнкера на посту президента Европейской комиссии. Официально дата саммита еще не объявлялась.

Европарламент, который соберется 2 июля, подталкивает национальных лидеров к выдвижению преемника Юнкера из числа ведущих кандидатов победивших партий. Но многие национальные лидеры неохотно принимают такую процедуру.

Президент Европейского совета Дональд Туск, скорее всего, объявит о планах проведения специального саммита в следующий четверг. Официально назначить руководителя Комиссии должны на саммите в Брюсселе 20-21 июня. Затем кандидат должен был получить одобрение Европейского парламента.