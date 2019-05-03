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Лорд Баркер получил более $4 млн за снятие санкций с Дерипаски

Лорд Баркер получил более $4 млн за снятие санкций с Дерипаски
15:43 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британский лорд Грегори Баркер получил значительное вознаграждение за участие в процессе снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Член Палаты лордов парламента Великобритании и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил от En+ бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По версии агентства, Г.Баркер в течение не одного месяца курсировал между Вашингтоном, Лондоном и Москвой в попытках добиться соглашения между Минфином США и О.Дерипаской.

При этом, отмечает Bloomberg, эта деятельность Г.Баркера привлекла внимание в Великобритании. Так, Уполномоченный по стандартам Палаты лордов вел расследование против Г.Баркера по подозрению в нарушении парламентских норм поведения в пользу личных интересов. Однако расследование свернули в феврале.

8 февраля сообщалось, что лорд Баркер останется на посту председателя в обновленном совете директоров En+, сформированном в соответствии с согласованным OFAC планом по снятию санкций с компаний Олега Дерипаски ("план Баркера").

Г.Баркер тогда в интервью "Интерфаксу" в Москве заявил, что его полномочия не нуждаются в подтверждении новым составом совет, заявил. "Я остаюсь на своем месте", - сказал он.

В марте Г.Баркер подтверждал, что получит бонус за работу по снятию санкций, и назвал размер премиальных "достаточно скромным".

При этом газета The Sunday Times ранее сообщала, что британское правительство поддерживает такие изменения в правилах работы Палаты лордов, которые давали бы больше доступа к информации о деловых связях членов палаты с российским и китайским бизнесом.

О.Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе En+, "РусАл", "Евросибэнерго" и "ГАЗ" попали в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List) в апреле 2018 года. Условием вывода En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из-под санкций, а значит возобновления обычных бизнес-процессов в этих компаниях, стало сокращение влияния О.Дерипаски в головной структуре En+.

В декабре 2018 года Минфин США объявил о грядущем снятии санкций с этих компаний в рамках реализации "плана Баркера", которое стоило О.Дерипаске сокращения доли в En+ с около 70% до 44,95%, при этом голосовать он сможет не более чем 35% акций. Большинство в советах директоров En+ и "РусАла" получили назначенные по согласованию OFAC независимые директора. Любые доходы О.Дерипаски будут поступать на заблокированный счет, ключевые операции освобожденных от санкционного бремени компаний будут исследоваться на соответствие интересам О.Дерипаски, а сам бизнесмен остается фигурантом SDN List как "kremlin insider" (определение OFAC).

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Все по теме:

США, РФ, RUSAL, Олег Дерипаска, Парламент Великобритании, Грегори Баркер.
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