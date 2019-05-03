В Турции представили лазерное оружие будущего (Видео)

Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Об этом сообщает Anadolu. Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76. Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров. Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.