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Воскресенье, 05.05.2019

В Турции представили лазерное оружие будущего (Видео)

Турецкие инженеры показали новейшее лазерное оружие на Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Приспособление было создано конструкторами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Об этом сообщает Anadolu. Устройство крепится на модульную штурмовую винтовку MPT-76.  Изобретение способно наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров. Мощности лазерного луча достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.
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Турция, Оружие, Стамбул, Лазерное оружие.
15:35 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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