Brexit: 600 тысяч граждан ЕС хотят остаться в Британии

Новости мира: Уже более 600 тысяч граждан ЕС изъявили желание остаться в Британии после Brexit.

Более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit.

Об этом свидетельствуют данные британского МВД, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Граждане ЕС, которые желают остаться в Великобритании, должны подать соответствующую заявку до июня 2021 года в случае Brexit с соглашением и декабря 2020 года в случае отсутствия соглашения.

По данным МВД Великобритании, 95% заявителей успешно подтвердили свою личность с помощью телефонного приложения. В ведомстве отметили, что 75% пользователей смогли сделать это за 10 минут.

Данные МВД показывают, что больше всего заявлений поступило от граждан Румынии (37742), за которыми идут граждане Италии (28575) и Польши (28214). Также поступило 11583 заявлений из Франции и 10825 из Германии, двух государств-основателей ЕС.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.