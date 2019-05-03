Мэй публично призвали уйти с поста премьера Великобритании

Новости мира: Премьера Британии Терезу Мэй на пресс-конференции призвали к отставке после провальных местных выборов.

От премьер-министра Великобритании Терезы Мэй снова потребовали уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Во время пресс-конференции в Уэльсе после завершения местных выборов, по итогам которых 2 мая консерваторы и лейбористы потерпели крупнейшие потери своих мандатов один из участников встречи начал перекрикивать Терезу Мэй.

По данным BBC, это был один из бывших советников от Консервативной партии Стюарт Дэвис.

"Почему вы еще не подали в отставку? Вы нам не нужны", — прокричал мужчина во время выступления Терезы Мэй в Лланголлене.

После этого охрана вывела его из зала под смех и крики "Долой" со стороны других участников встречи.

Отмечается, что во время выступления Тереза Мэй признала, что выборы выдались тяжелыми для ее партии. По ее мнению, причиной о вала есть неудачи в реализации Brexit.

Напомним, местные выборы прошли в Англии и Северной Ирландии, избиратели выбирали 248 английских советов, шесть мэров и 11 советов в Северной Ирландии. Консервативная партия потеряла на них более 500 мест.