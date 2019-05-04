Туск считает США лучшим союзником Польши

Новости мира: Дональд Туск сообщил, что США будет лучшим союзником для Польши.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что у Польши не будет лучшего союзника, чем США. Об этом он сообщил на своей лекции в Варшавском университете, передает телеканал TVN24, передает УНН.

“У нас не было и, вероятно, не будет в обозримом будущем лучшего союзника, чем США. И я очень доволен тем, что при всей моей критике сегодняшние польские власти стараются эти хорошие отношения с Америкой развивать”, — сказал он.

В конце апреля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об увеличении военного контингента США в стране. Он рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры, которые могут завершиться в 2019 году.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что это заявление подрывает положения Основополагающего акта между Россией и НАТО, который подразумевает отсутствие существенных боевых сил альянса на территории новых членов НАТО на постоянной основе.