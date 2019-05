Туск планирует встречи с Порошенко, Филипом и Алиевым

Председатель Европейского совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а так же с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдавии Павлом Филипом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"В настоящий момент у Туска будет три двусторонних контакта на встрече "Восточного партнерства" 13 мая в Брюсселе: Порошенко, Филип и Алиев", - написал Йозвяк.

at the moment Tusk is set to have three bilaterals during the #EaP meeting in Brussels on 13 May: Poroshenko, Filip & Aliyev. #Ukraine #Azerbaijan #Moldova

