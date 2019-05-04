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ООН: Венгрия не обеспечивает беженцев продовольствием, которым отказали в приюте

ООН: Венгрия не обеспечивает беженцев продовольствием, которым отказали в приюте
06:13 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости мира: ООН: Венгрия ведет себя "антигуманно" по отношению к беженцам, которым отказали в приюте.

Венгрия целенаправленно отказывается обеспечивать продовольствием мигрантов, которым отказали в приюте. С августа прошлого года в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собрали данные о как минимум 21 таком случае. Об этом сообщили в УВКПЧ в пятницу, 3 мая, передает DW со ссылкой на dpa.

По данным ООН, те мигранты, которые ожидали высылки, до пяти дней не получали питания. В организации отмечают, что такими действиями венгерское правительство нарушает международное право. Отмечается, что в сентябре 2018 году комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обвинила правительство Орбана в том, что тот не обеспечивает продуктами питания мигрантов, расположенных в транзитных зонах.

"Несмотря на обещания отказаться от подобной практики, судя по всему, ситуация не изменилась, заявила представительница комиссариата ООН по правам человека Равина Шамсадани. По ее словам, исключения делают только для беременных и кормящих матерей", - говорится в сообщении.

В ООН подчеркивают, что из-за таких действий венгерских властей существует риск, что некоторые из мигрантов могут просто недоедать, а это негативно скажется на здоровье этих людей. В организации назвали такую практику "антигуманной".

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"В начале этой недели венгерское правительство сообщило, что не несет ответственность за беженцев, которым было отказано в предоставлении убежища, или людей, которые не ходатайствовали о статусе искателя убежища. Остальные мигранты, как заверили в Будапеште, обеспечиваются продуктами питания", - пишет DW.

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Беженцы, Питание, ООН, Венгрия, Приют, Отказ.
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