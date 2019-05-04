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Новые санкции США против Ирана: ЕС выразил обеспокоенность

Новые санкции США против Ирана: ЕС выразил обеспокоенность
21:15 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: В ЕС обеспокоены новыми санкциями США против Ирана.

Европейский Союз и 3 его члена выразили сожаление по поводу новых санкций США против Ирана и призвали сотрудничать в сфере торговли с исламской республикой.

Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС и министров иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, размещенном на сайте МИД ФРГ.

"Мы ... глубоко сожалеем, что Соединенные Штаты вновь ввели санкции после выхода из JCPoA (ядерного соглашения с Ираном - ред.). Мы остаемся твердо убежденными, что это соглашение необходимо для большей стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

В нем говорится, что отмена санкций, связанных с ядерным оружием, является ключевым элементом JCPoA, оно должно не только положительно влиять на торгово-экономические отношения с Ираном, но прежде всего на жизнь людей в стране.

Главы дипломатии ЕС и 3 стран подчеркнули постоянную приверженность к JCPoA, которая является центральным элементом мирового режима нераспространения ядерного оружия и необходимой для национальной и общей европейской безопасности. Соглашение, по их убеждению, работает и достигает поставленной цели, Иран придерживается его, что подтверждает МАГАТЭ в своих 14 отчетах.

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Министры призвали все страны, включая Россию и Китай, как участников JCPoA продолжать выполнять законное соглашение, а Тегеран - продолжать в полной мере выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением и Договором о нераспространении.

Они также обратились к третьим странам за поддержкой финансовых потоков и экспорта в Иран. "Мы настроены вместе с другими европейскими партнерами приложить усилия для содействия продолжению законной торговли с Ираном, в том числе путем создания специального органа INSTEX", - говорится в заявлении.

В документе указано, что акционеры намерены значительно увеличить свои финансовые взносы в оперативный бюджет INSTEX.

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ЕС, США, Иран, Санкции.
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