В Грузии не исключают размещения иностранной военной базы на территории страны

Новости мира: Грузия примет решение о возможном размещении иностранной военной базы исходя из национальных интересов.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе утверждает, что решение о возможном появлении в стране иностранной военной базы будет приниматься с учетом национальных интересов.

"Наши отношения с НАТО, Евросоюзом, стратегическим партнером США находятся сегодня на очень высоком уровне. Это большой успех, и мы хотим еще больше развивать его, исходя из этого, мы всегда примем те решения, которые будут отвечать нашим национальным интересам", - сказал М.Бахтадзе в телеинтервью, отвечая вопрос о возможном размещении в Грузии иностранной военной базы.

Он отметил, что Грузия на протяжении последних лет пыталась донести до западных партнеров послание, что без безопасности региона Черного моря нельзя говорить о твердых системах безопасности для Европы.

"Согласно последним инициативам НАТО сегодня главным приоритетом для Североатлантического альянса становится безопасность региона Черного моря. Такой же позиции придерживается и Евросоюз", -сказал М.Бахтадзе.

Несколько дней назад президент Грузии Саломе Зурабишвили, отвечая на вопрос "Голоса Америки" о возможном размещении в Грузии американской военной базы, заявила, что этот вопрос не обсуждался, но размещение такой базы вызвало бы раздражение России, и несло бы риски со стороны террористов.