Истребители Италии будут патрулировать воздушное пространство Румынии

Новости мира: В румынский аэропорт прибыло 4 истребителя ВВС Италии.

Четыре истребителя Eurofighter Typhoon итальянских Военно-воздушных сил прибыли на аэродром военно-воздушной базы имени Михаила Когэлничану в Констанце для участия в патрулировании воздушного пространства Румынии.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства национальной обороны Румынии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Итальянский отряд в составе около 130 военных (пилоты и технический персонал) будет находиться в Румынии в течение последующих четырех месяцев. Патрулирование воздушного пространства страны будет осуществляться вместе с военными румынских ВВС и самолетами MiG-21 LanceR", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Румынии отметили, что совместное патрулирование воздушного пространства способствуют укреплению взаимодействия между ВВС Румынии и Италии.