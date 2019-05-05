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Могерини и МИД Кубы обсудили активизацию США антикубинского закона

Могерини и МИД Кубы обсудили активизацию США антикубинского закона
04:59 Вс, 5 Май 2019 Телеграф

Новости мира: Федерика Могерини по телефону обсудила с главой МИД Кубы принятие США антикубинского закона.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обсудили по телефону решение США полностью возобновить действие закона "О кубинской свободе и демократической солидарности".

"Федерика Могерини и министр Родригес Паррилья (...) обсудили решение Соединенных Штатов ввести в действие раздел 3 закона Хелмса-Бертона (Libertad), а также следующее заседание совместного совета ЕС-Куба", - говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространенном вечером в субботу в Брюсселе.

В сообщении отмечается, что стороны обменялись мнениями о последних событиях в Венесуэле, в том числе с учетом предстоящей министерской встречи Международной контактной группы, которая должна состояться 6-7 мая в Коста-Рике.

17 апреля госсекретарь США Майк Помпео объявил о возобновлении действия раздела 3 закона "О кубинской свободе и демократической солидарности" 1996 года, известного как закон Хелмса-Бертона или Libertad Act.

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Закон Хелмса-Бертона расширил применение первоначального американского эмбарго в отношении иностранных компаний, торгующих с Кубой, и применил санкции к этим компаниям за "незаконный оборот", как считают в США, имущества, ранее принадлежавшего американским гражданам, но конфискованного Кубой после революции. Закон также распространяется на имущество, ранее принадлежавшее кубинцам, которые с тех пор стали гражданами США. Активизация этого закона затрагивает интересы бизнеса ЕС.

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ЕС, США, Вашингтон, Куба, Федерика Могерини, Антикубинский закон.
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