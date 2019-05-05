В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

Новости мира: В Северной Македонии в воскресенье, 5 мая, начался второй тур президентских выборов

В воскресенье, 5 мая, в Северной Македонии пройдет второй тур президентских выборов.

Согласно результатам первого тура, на пост президента страны претендуют выдвиженец правящей в стране коалиции во главе с Социал-демократическим союзом Стево Пендаровски и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска Давкова.

Явка на выборах в первом туре составила чуть более 42%. Первые предварительные результаты голосования будут известны в ночь с воскресенья на понедельник.

Полномочия действующего президента Северной Македонии Георге Иванова истекают 12 мая.

В первом туре Пендаровський получил 45% голосов, а за Силяновску-Давкову свой голос отдали 41% македонских избирателей.

По данным последних соцопросов, большинство голосов во втором туре выборов может получить представитель правящей силы Пендаровський.

Отметим, что это первые выборы в Северной Македонии после переименования страны.

Напомним, 22 апреля в Македонии состоялся первый тур президентских выборов. За президентский пост и голоса граждан боролись три претендента - кандидат от правящей партии Стево Пендаровский, от националистической оппозиции - Гордана Силяновска-Давкова и Блэр Река - кандидат от двух партий этнических албанцев.