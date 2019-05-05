Министр здравоохранения ФРГ предложил штрафовать антипрививочников

Новости мира: В Германии предлагают штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей.

В Германии предлагают штрафовать родителей, которые отказываются вакцинировать детей.

Об этом министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в комментарии газете Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

По словам Шпана, он разработал законопроект, которым предлагается штрафовать тех, кто не сделал прививки, на 2,5 тыс. евро, а также не допускать непривитых детей в детские сады.

"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью", - сказал Шпан.

"Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это (наличие прививок)", - сказал министр здравоохранения Германии.

По его словам, родители тех, кто уже ходит в школу или детский сад, должны будут представить свидетельство о том, что их дети привиты, до июля 2020 года.

По данным Института Роберта Коха, от кори в Германии привиты 93% детей.

Шпан хочет, чтобы таких было, по меньшей мере, 95%.