Выборы в Северной Македонии: Названо имя победителя

Новости мира: Президентом Северной Македонии избрали кандидата от коалиции.

В ходе президентских выборов в Северной Македонии новым президентом страны был избран поддерживаемый правительством кандидат Стево Пендаровски.

Об этом сообщает The New York Times.

"Стево Пендаровски, совместный кандидат от правящих социал-демократов и 30 меньших партий, получил около 52 процентов голосов", - говорится в сообщении.

Его соперница, кандидат от оппозиции Гордана Силяновская-Давкова, получила около 45 процентов голосов.

Как отмечает издание, в своей предвыборной компании Пендаровски обещал ввести страну в НАТО под новым именем, а его оппонент — оспорить изменение имени в случае своего избрания.

Напомним, президентские выборы в Северной Македонии прошли в воскресенье, 5 мая. Срок действующего президента страны Георге Иванова истекают 12 мая.