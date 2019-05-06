СМИ: Мэй провела тайные дискуссии о повторном референдуме по Brexit

Новости мира: Мэй тайно обсудила идею второго референдума по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела ряд тайных дискуссий о проведении повторного референдума о выходе страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Тереза Мэй провела тайные дискуссии о втором референдуме ( о Brexit - ред.) накануне встреч с (оппозиционной партией - ред.) "Лэйбор" на этой неделе, чтобы договориться по соглашению о Brexit", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Telegraph, во время встреч с ее помощниками и министрами Мэй обсудила "планирование различных сценариев".

По словам правительственных источников, релевантность проведения второго референдума о Brexit станет актуальной, если переговоры Мэй с оппозиционной партией "Лэйбор" не принесут положительного результата в вопросе соглашения о выходе страны из ЕС, и если британский парламент решит провести голосование по организации второго референдума о Brexit.

Отмечается, что в офисе Мэй опровергали проведение таких обсуждений с участием британского премьера.

Как известно, в результате референдума по Brexit в 2016 году 52% людей проголосовали за то, чтобы Великобритания вышла из Европейского Союза. Однако само соглашение о выходе страны из ЕС британский парламент уже трижды провалил во время соответствующих голосований.