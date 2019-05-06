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Европу накрыло снегом (Видео)

Европу накрыло снегом (Видео)
14:55 Сегодня Телеграф

Новости мира: Аномальная непогода пришла в Европу и заставила граждан нескольких стран снова достать пуховики.

Франция, Бельгия, Словения, Германия и часть Италии накрыло снегом. В некоторых местах шар осадков достигал 15 сантиметров.

Капризы погоды на себе ощутили не только простые жители Франции, где довелось доставать санки и снова одевать зимнюю одежду в разгар весны. В Марселе на зимнюю обстановку отреагировали отменой велотура, а на трассах усложнилось движение, поскольку появилась опасность возникновения гололеда.

Температура воздуха в некоторых регионах не превышает двух градусов тепла. Из-за сильных порывов ветра (около 140 км/ч на юге Франции) объявлен оранжевый уровень опасности и отменяются различные массовые мероприятия. Деревья также не устояли перед стихией, и кроме снега коммунальщикам доводилось убирать сломанные ветки и освобождать улицы.

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Юг Бельгии накрыло снегом еще вчера, 5 мая. Там также осложнено движение по дорогам, а местные жители регулярно выставляют фото в соцсети с реальной обстановкой заснеженного региона страны. В Баварии летние площадки ресторанов и кафе покрыты толстым шаром снега. Деревья и цветы, которые успели распуститься на улицах города, также под снежным ковром. "Неадекватную" погоду принес циклон с севера. Синоптики пока не могут порадовать положительным прогнозам, утверждая, что такие холода будут держаться и в ближайшие дни.

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Все по теме:

Италия, Франция, Погода, Европа, Снег, Опасность, Зима, Ветер, Циклон, Север, Аномалия.
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