В ЕС ожидают до 5 млн мигрантов из Венесуэлы

Новости мира: Количество беженцев из Венесуэлы на конец года может вырасти до 5 миллионов из-за тяжелой обстановки в стране.

Ситуация в Венесуэле остается тяжелой, что лишает граждан страны не только базовой безопасности, но и средств к существованию. Это побуждает людей покидать страну, поэтому до конца текущего года количество беженцев из Венесуэлы может составить 5 млн человек.

Об этом сегодня во время открытия встречи Международной контактной группы по Венесуэле в Сан Хосе (San José), столице Коста-Рики, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Текст ее выступления опубликован на сайте Службы внешних действий ЕС.

«С гуманитарной точки зрения, должны быть пересмотрены данные Объединенных Наций, которые были обнародованы месяц назад и указывали, что 7 млн человек, включая 3,2 млн детей нуждаются в гуманитарной помощи. Сегодня эти данные, вероятнее всего, являются устаревшими, в результате драматического ухудшения ситуации вследствие прерывания поставки воды и электричества во многих районах страны. 5000 людей покидают страну каждый день, и к концу года, как ожидается, количество беженцев из Венесуэлы и эмигрантов достигнет 5 млн», - подчеркнула Высокий Представитель ЕС.

По ее словам, столь драматическое ухудшение ситуации превращает поиск политического решения в безусловный и наиболее безотлагательный императив. Предполагаемый социальный и гуманитарный коллапс общества в Венесуэле может значительно осложнить политические преобразования. Именно поэтому необходимо уже сейчас повысить уровень финансового и гуманитарного ответа на этот кризис.

В этом контексте Могерини напомнила, что Еврокомиссия выделила дополнительные €50 млн для такого гуманитарного ответа, и призвала других международных доноров также увеличить размер пособия как в Венесуэле, так и соседним странам, которые взяли на себя бремя заботы о многочисленных беженцах и мигрантах.

«В текущей ситуации не может быть победителей. Время сейчас не играет в пользу населения Венесуэлы, которое сталкивается с повышением опасности и существенным ухудшением условий жизни. Наш общий приоритет - избежать эскалации, предотвратить репрессии и дальнейшее насилие, сохранить место для возникновения политического процесса. Важно продолжать совместно работать в рамках нашей группы, повысить уровень активной дипломатии и действий, направленных на мирное и демократическое решение кризиса в Венесуэле», - подчеркнула Высокий представитель ЕС.