Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

В ЕС ожидают до 5 млн мигрантов из Венесуэлы

В ЕС ожидают до 5 млн мигрантов из Венесуэлы
16:28 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Количество беженцев из Венесуэлы на конец года может вырасти до 5 миллионов из-за тяжелой обстановки в стране.

Ситуация в Венесуэле остается тяжелой, что лишает граждан страны не только базовой безопасности, но и средств к существованию. Это побуждает людей покидать страну, поэтому до конца текущего года количество беженцев из Венесуэлы может составить 5 млн человек.

Об этом сегодня во время открытия встречи Международной контактной группы по Венесуэле в Сан Хосе (San José), столице Коста-Рики, заявила Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Текст ее выступления опубликован на сайте Службы внешних действий ЕС.

«С гуманитарной точки зрения, должны быть пересмотрены данные Объединенных Наций, которые были обнародованы месяц назад и указывали, что 7 млн человек, включая 3,2 млн детей нуждаются в гуманитарной помощи. Сегодня эти данные, вероятнее всего, являются устаревшими, в результате драматического ухудшения ситуации вследствие прерывания поставки воды и электричества во многих районах страны. 5000 людей покидают страну каждый день, и к концу года, как ожидается, количество беженцев из Венесуэлы и эмигрантов достигнет 5 млн», - подчеркнула Высокий Представитель ЕС.

По ее словам, столь драматическое ухудшение ситуации превращает поиск политического решения в безусловный и наиболее безотлагательный императив. Предполагаемый социальный и гуманитарный коллапс общества в Венесуэле может значительно осложнить политические преобразования. Именно поэтому необходимо уже сейчас повысить уровень финансового и гуманитарного ответа на этот кризис.

В этом контексте Могерини напомнила, что Еврокомиссия выделила дополнительные €50 млн для такого гуманитарного ответа, и призвала других международных доноров также увеличить размер пособия как в Венесуэле, так и соседним странам, которые взяли на себя бремя заботы о многочисленных беженцах и мигрантах.

Мадуро предупредил военных о возможном вторжении США

«В текущей ситуации не может быть победителей. Время сейчас не играет в пользу населения Венесуэлы, которое сталкивается с повышением опасности и существенным ухудшением условий жизни. Наш общий приоритет - избежать эскалации, предотвратить репрессии и дальнейшее насилие, сохранить место для возникновения политического процесса. Важно продолжать совместно работать в рамках нашей группы, повысить уровень активной дипломатии и действий, направленных на мирное и демократическое решение кризиса в Венесуэле», - подчеркнула Высокий представитель ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, ЕС, Беженцы, Венесуэла, Миграция, Федерика Могерини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь