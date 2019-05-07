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Юнкер о Brexit: Было ошибкой не вмешиваться

Юнкер о Brexit: Было ошибкой не вмешиваться
17:29 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал свою самую большую политическую ошибку.

Европейский Союз ошибся, когда молчал в 2016 году во время кампании перед британским референдумом о членстве в блоке.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Юнкер считает, что ЕС должен был вмешаться, чтобы исправить "ложь", которую распространяли сторонники кампании за выход Британии из ЕС.

"Было ошибкой не вмешиваться, потому что мы были бы единственными, кто уничтожил бы ложь, которая была распространена", - заявил Юнкер.

"Я ошибался, когда молчал в важный момент", - сказал он, добавив, что ведущие институты блока следовали советам бывшего британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, который предостерегал от вмешательства во внутренние дела Великобритании.

Напомним, более 600 000 граждан ЕС уже подали заявки на пребывание в Великобритании после Brexit.

В ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, что если Великобритания не одобрит сделку до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая. 

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ЕС, Еврокомиссия, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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