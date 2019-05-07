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Папа Римский впервые посетил Северную Македонию: как это было

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Папа Римский впервые посетил Северную Македонию: как это было
17:53 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Папа Римский впервые посетил Северную Македонию для встречи с президентом страны Георге Ивановым.

Папа Римский Франциск во вторник провел свой первый визит в Северную Македонию, сообщает агентство Associated Press.

После того, как самолет понтифика приземлился в аэропорту Скопье, Папа Римский отправился на автомобиле Volkswagen Jetta на встречу с президентом страны Георге Ивановым. Затем он провел переговоры с другими высокопоставленными официальными лицами страны.

На встрече с представителями правительства Северной Македонии глава Католической церкви указал на мультиэтническую и многоконфессиональную культуру страны.

"Эти особые черты очень значимы для интеграции со странами Европы. Я надеюсь, что интеграция будет развиваться в том направлении, которое будет полезным для всего региона Западных Балкан", - сказал Папа Римский.

Он приветствовал курс Северной Македонии на вступление в ЕС. В ходе визита понтифик также посетил дом-мемориал Святой матери Терезы и провел мессу.

Накануне в МИД Северной Македонии назвали визит понтифика историческим моментом и отметили, что он состоится в тот момент, когда Северная Македония стремится к членству в ЕС и НАТО.

"Визит Папы укрепит внутреннее единство и будет служить посланием для примирения и солидарности", - сказал представитель внешнеполитического ведомства в понедельник.

Напомним, в ходе президентских выборов 5 мая в Северной Македонии новым президентом страны был избран поддерживаемый правительством кандидат Стево Пендаровски.

Срок действующего президента страны Георге Иванова истекают 12 мая.

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Папа Римский, Скопье, Северная Македония.
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