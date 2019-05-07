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Мужчина с GoPro на шлеме захватил заложников во Франции

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Мужчина с GoPro на шлеме захватил заложников во Франции
19:36 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в магазине Тулузы.

Вооруженный мужчина захватил в заложники четырех человек в магазине на окраине южного французского города Тулуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Представительница национальной полиции сказала, что мужчина захватил заложников в 16:20 в магазине в городе Бланьяк, недалеко от аэропорта Тулузы.

Она и представитель службы безопасности сказали, что слишком рано исключать терроризм, не зная требований заложника.

СМИ также сообщают, что за пять минут до сигнала тревоги в магазин ворвался вооруженный мужчина в мотоциклетном шлеме, на котором прикреплена камера GoPro.

Полиция оцепила магазин и эвакуировала территорию. По информации очевидцев, мужчина дважды стрелял в направлении правоохранителей, чтобы заставить их отступить.

Напомним, в Южной Каролине преступника задерживали 100 копов. Чтобы обезвредить преступника, который взял в заложники детей, привлекли около 100 полицейских, при задержании один полицейский погиб, 6 ранены.

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Франция, Заложники, Тулуза, Бланьяк.
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