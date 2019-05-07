Мужчина с GoPro на шлеме захватил заложников во Франции

Вооруженный мужчина захватил в заложники четырех человек в магазине на окраине южного французского города Тулуза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Представительница национальной полиции сказала, что мужчина захватил заложников в 16:20 в магазине в городе Бланьяк, недалеко от аэропорта Тулузы.
Она и представитель службы безопасности сказали, что слишком рано исключать терроризм, не зная требований заложника.
СМИ также сообщают, что за пять минут до сигнала тревоги в магазин ворвался вооруженный мужчина в мотоциклетном шлеме, на котором прикреплена камера GoPro.
Полиция оцепила магазин и эвакуировала территорию. По информации очевидцев, мужчина дважды стрелял в направлении правоохранителей, чтобы заставить их отступить.
Напомним, в Южной Каролине преступника задерживали 100 копов. Чтобы обезвредить преступника, который взял в заложники детей, привлекли около 100 полицейских, при задержании один полицейский погиб, 6 ранены.