Юнкера возмутил дискредитирующий Туска ролик на польском телевидении

Новости мира: Юнкера возмутило, что польские СМИ сравнили Туска с Гитлером и Сталиным.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник назвал "совершенно недопустимым" сравнение председателя Европейского Совета Дональда Туска с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером, как это сделали польские СМИ.

Об этом сообщает Euractiv.

"Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что совершенно недопустимо сравнивать высокого европейского чиновника Дональда Туска с диктаторами Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером, как это было сделано польским государственным телевидением", - говорится в сообщении.

Как известно, Дональд Туск, который ранее был премьером Польши, а с 2014 года занимает должность главы Европейского Совета, является главным оппонентом и критиком правящей сейчас в этой стране партии "Право и справедливость". Неделю назад он выступил в Варшаве с речью, в которой подверг польское правительство жесткой критике, призвав правящих польских евроскептиков "прекратить игнорировать верховенство закона и конституции Польши".

После выступления в Варшаве государственная телерадиокомпания Польши выпустила видеоролик с целью дискредитировать Туска как политика, который, дескать, "преследует немецкие, а не польские национальные интересы". Видео начинается с кадров встречи Туска с немецким канцлером Ангелой Меркель, а затем показаны архивные кадры, снятые перед Второй мировой войной, на которых можно увидеть подписание пакта Риббентропа-Молотова, а также Сталина и Гитлера.