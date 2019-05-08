СМИ: Мэй останется на посту премьера еще на четыре месяца

Новости мира: Мэй останется на посту премьера Великобритании как минимум до осени.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, по всей видимости, будет оставаться на своем посту до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Times.

По ее информации, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит дала понять, что разрабатывает план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне изложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев от тори.

Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.