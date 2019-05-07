Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

Новости мира: Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент из-за невозможности завершить процесс ратификации соглашения по Brexit.

Великобритания не успеет покинуть ЕС до выборов в Европарламент и будет принимать в них участие, сообщил во вторник телеканал Sky News.

"Учитывая то, как мало осталось времени, к сожалению, невозможно завершить процесс (ратификации соглашения о Brexit - ред.) до даты выборов в Европейский парламент", - заявил руководитель аппарата британского премьера Дэвид Лидингтон.

"Мы очень надеялись, что мы сможем решить вопрос с выходом и заключением соглашения так, чтобы не нужно было участвовать в этих выборах (. . .) Мы будем удваивать наши усилия и переговоры с депутатами из всех партий, чтобы задержка (Brexit - ред.) была как можно короче", - добавил он.

Участие Великобритании в выборах в Европарламент стало очень вероятным после того, как Великобритания не успела покинуть ЕС в установленные ранее сроки, то есть 29 марта. Выборы в Европарламент пройдут 23 мая.

В то же время в Консервативной партии недовольны переговорами с лейбористами, в ходе которой британское правительство пытается найти компромисс по Brexit, отмечает агентство Associated Press.

Переговоры между двумя партиями продолжаются уже несколько недель, до сих пор ни одна из сторон не делала каких-либо конструктивных заявлений по поводу Brexit.

На фоне переговоров консерваторов и лейбористов чаще стали звучать призывы членов Консервативной партии, выступающих за Brexit, об уходе со своего поста премьер-министра Терезы Мэй.

"Пришло время, чтобы она ушла в отставку. Ей нужно установить дату. Чем раньше, тем лучше. Но это нужно делать упорядоченно", - заявил член британского парламента, консерватор Билл Кэш.

Вечером во вторник у Т.Мэй запланирована встреча с председателем влиятельного главы комитета 1922 в палате общин парламента Великобритании консерватором Грэмом Брэди. Он, как ожидается, потребует от Т.Мэй разъяснить, когда именно она собирается покинуть пост премьера.

Т.Мэй ранее обещала, что она уйдет с поста главы британского правительства после ратификации соглашения по Brexit. Однако до сих пор остается неясным, когда это произойдет и действительно ли Т.Мэй намерена уйти.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна будет ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без каких-либо договоренностей с Брюсселем.