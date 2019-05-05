Мэй призывает оппозицию согласиться на сделку по Brexit

Новости мира: Тереза Мэй называет результаты местных выборов плохими для обеих партий.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину необходимо отложить в сторону свои разногласия, чтобы заключить соглашение о Brexit. Об этом сообщает Reuters.

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - сказала британский премьер.

Отмечается, что соответственное заявление Мэй сделала после плохих результатов для обеих партий на местных выборах в Англии в четверг.

Европейская комиссия 23 апреля вновь исключила пересмотр соглашения о выходе, согласованного с Великобританией в прошлом году после сообщения СМИ о том, что премьер-министр Тереза Мэй попросила помощников рассмотреть альтернативные механизмы для ирландской границы.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.