"Это соглашение - лучшее из возможных": ЕК отвергает пересмотр Brexit

Новости мира: Еврокомиссия категорически отказывается пересматривать соглашение с Великобританией относительно Brexit.

Европейская комиссия вновь исключила пересмотр соглашения о выходе, согласованного с Великобританией в прошлом году после сообщения СМИ о том, что премьер-министр Тереза Мэй попросила помощников рассмотреть альтернативные механизмы для ирландской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пересмотр или повторное открытие переговоров по соглашению исключены, потому что это соглашение – лучшее из возможных решений", - сказала представительница Еврокомиссии, напомнив слова президента ЕК Жана-Клода Юнкера.

Она отметила, что в настоящее время вообще нет никаких переговоров между Брюсселем и Лондоном по Brexit.

"Президент ЕК работает, но по Brexit у нас перерыв", - отметила представительница Еврокомиссии.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.