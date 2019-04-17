Партия Brexit для "обманутого электората" - лидер британских рейтингов

Новости мира: Новосозданная партия Brexit согласно опросам обходит в рейтинге консерваторов и лейбористов накануне выборов в Европарламент.

В Британии партия Brexit евроскептика Найджела Фараджа опережает лейбористов и консерваторов перед выборами в Европейский парламент в следующем месяце.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агенство Reuters.

Партия Brexit набирает 27% поддержки и на пять процентных пунктов опережает лейбористов, в которых 22%. За ними следуют консерваторы с 15%, далее - Партия зеленых с 10%. Об этом свидетельствует опрос YouGov для газеты The Evening Standard.

Великобритания должна была покинуть Европейский союз 29 марта, но Brexit отложили до конца октября, потому что парламент трижды отклонил соглашение о выходе из ЕС. Альтернативу соглашению, которую могло бы поддержать парламентское большинство, до сих пор не представлено.

О создании Партии Brexit Фарадж объявил лишь на прошлой неделе. Партия создана в знак протеста против того, что Британия не смогла выйти из ЕС вовремя.

Выборы в Европейский парламент должны пройти с 23 по 26 мая.

Напомним, лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года.

Лидеры ЕС также решили, если Великобритания не одобрит соглашение до 22 мая и откажется от участия в выборах в Европарламент, ее членство в блоке прекратится 31 мая.