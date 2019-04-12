В Британии создали Brexit-партию ради "обманутого электората"

Новости мира: Новая британская Brexit-партия во главе с Ричардом Тайсом будет баллотироваться в Европарламент.

«Обманутый электорат», не поддерживающий Brexit, получил в британском парламенте Brexit-партию, основателем которой стал экс-лидер Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж, сообщает Sky News.

Так называемая Brexit-партия запущена в пятницу утром в городе Ковентри в протест событиям, которые повлекли несвоевременный выход Великобритании из ЕС.

Фарадж заявил, что правительство, включая премьера и парламент, хочет любыми способами «отложить, размыть и развернуть Brexit». По его словам, Brexit-партия своей политической деятельностью будет схожа с UKIP, но в ее рядах будут абсолютные новые лица.

Согласно планам создателя, новая партия будет участвовать в выборах в Европарламент, а ее победа вынудит действующих политиков ощутить на себе «божий гнев» за предательство электората.

Политик Фарадж назвал «преднамеренным предательством» события последних несколько недель, поскольку выход Британии из ЕС стал демократическим выбором в истории нации.

В партию Фараджа хотят вступить, по его словам, уже более тысячи «достойных» людей.

Однако Найджел Фарадж не возглавил Brexit-партию, ее главой стал Ричард Тайс.

Напомним, на экстренном саммите в Брюсселе достигнуто согласие 27 государств-членов ЕС по переносу срока Brexit.