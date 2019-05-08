Зурабишвили: 80% грузин положительно настроены на евроинтеграцию

Евроинтеграция является единственным курсом для Грузии, которому нет альтернативы, убеждена президент страны Саломе Зурабишвили.
Об этом она заявила во время дискуссии "Десять лет Восточного партнерства. Лекция для Грузии и Польши", состоявшейся в Варшаве при участии президента Польши Анджея Дуды.
"Конечно, мы не можем остановиться там, где мы сейчас находимся, хотя мы и достигли многого. Драмой было бы ощущение, что перспектива членства в ЕС заблокирована из-за определенных встрясок в Евросоюзе. Без сомнения, это было бы использовано нашим северным соседом, который ищет способы воздействия на Грузию", - заявила Зурабишвили.
По ее словам, более 80% грузин положительно настроены на евроинтеграцию, что создает стабильность для экономического развития.
Зурабишвили также добавила, что грузины не знают, что такое евроскептицизм.